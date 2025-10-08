Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
Lindern - Einbruch in Lagergelände
In der Zeit von Donnerstag, den 02.10.2025 (07:00 Uhr) bis Dienstag, den 07.10.2025 (10:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Lagergelände am Hünensteinweg in Lindern. Dazu wurde das Schloss des Zugangstors beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern unter 05957/967790 entgegen.
