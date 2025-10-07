PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 04. Oktober 2025 11:00 Uhr bis Montag, 06. Oktober 2025 08:54 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Diepholzer Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Einfamilienhaus. Augenscheinlich konnten sie kein Diebesgut erlangen. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 06. Oktober 2025 gegen 13:29 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Bokerner Straße, in Höhe der Dinklager Straße beabsichtigte er nach links auf diese aufzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 39-jährigen Frau aus Dinklage. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem die 39-Jährige und ihre 9-jährige Mitfahrerin sowie die 51-jährige Beifahrerin des 46-Jährigen leicht verletzt wurden. Es stellte sich heraus, dass der 46-Jährige zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Zudem konnte bei ihm ein augenscheinlich gefälschter Führerschein beschlagnahmt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 18.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

