Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Schulmensa

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 03. Oktober 2025 bis Montag, 06. Oktober 2025 07:00 Uhr Zugang zur Mensa einer Schule in der Bahnhofstraße und brachen dort einen Kühlschrank auf. Es wurden Lebensmittel und Getränke entwendet. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montag, 06.Oktober 2025 gegen 09:26 Uhr die Holzkonstruktion des Balkons eines Mehrfamilienhauses in der St. Bernhard-Straße in Brand. Der Brand konnte durch die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell