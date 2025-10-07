PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Opferstock

Am Montag, 06. Oktober 2025 gegen 13:35 Uhr begab sich ein derzeit unbekannter Täter an den Opferstock einer Kirche in der Kirchstraße. Hier entwendete er Münz- und Scheingeld aus dem Opferstock. Hierbei wurde er durch einen Zeugen überrascht und flüchtete. Der 50-Jährigen Mann aus Breddenberg konnte wenig später in einem Pkw angetroffen werden. Er wurde zunächst dem Dienstgebäude des PK Friesoythe zugeführt und nach Personalienfeststellung aus den Maßnahmen entlassen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. Oktober 2025 gegen 08:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Renault Trafic in silbern, welcher an der Dorfstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

