FW Celle: Technischer Defekt an Feuerwehrfahrzeug verursacht Feuerwehreinsatz

Am Montag kam es während der Fahrt zu einem technischen Defekt am festverbauten Schaummittelbehälter eines Tanklöschfahrzeuges der Celler Feuerwehr. In Folge des Defektes kam es zu einem unbemerkten Austritt von Schaummittel während der Fahrt und einer entsprechenden Verschmutzung der Fahrstrecke.

Der Defekt wurde bei Beendigung der Fahrt festgestellt und unverzüglich weitere Maßnahmen eingeleitet. So wurden durch die Celler Feuerwehr die Gefahrenstellen abgesichert und das Schaummittel gebunden. Weitere Reinigungmaßnahmen wurden durch die Stadt eingeleitet.

Hintergründe zum technischen Defekt liegen uns nicht vor. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

