Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Schwerpunktkontrolle anlässlich Beeinflussung durch Betäubungsmittel und/oder Alkohol im öffentlichen Verkehrsraum

Am Montag, 06.Oktober 2025 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr fanden in Holdorf mobile und stationäre Verkehrskontrollen durch. Die Einsatzkräfte der Polizei aus Damme, Vechta, Lohne und Cloppenburg wurden durch Kräfte des Hauptzollamtes Osnabrück unterstützt. Im genannten Zeitraum konnten rund 100 Fahrzeuge bzw. Fahrzeugführer kontrolliert werden.

Gegen 16:55 Uhr konnte ein 21-jähriger Dinklager kontrolliert werden. Es bestand der Verdacht, dass der 21-Jährige vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei einem 26-jährigen Mann aus Holdorf wurde nach einem positiven Drogenvortest (THC) ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen 17:26 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 46-jährigen Mann aus Dinklage. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille, während der Kontrolle baute sich der Wert weiter auf. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Zudem konnten drei Fahrzeugführer kontrolliert werden, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren, vier Fahrzeugführer hatten während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt. Im Rahmen der Kontrolle konnte zudem ein 31-jähriger Mann mit seinem LKW samt Anhänger (Autotransporter) kontrolliert werden. Überprüfungen ergaben eine Überladung des Gespanns von über 13%. Ihm wurde nach Reduzierung der Ladung die Weiterfahrt gestattet. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Gegen zwei weitere Fahrzeugführer wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, hier kam es zu Verstößen gegen die Sozialvorschriften sowie fehlerhafter Beleuchtungseinrichtung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

