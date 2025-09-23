Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250923.1 Lägerdorf: Diebstahl von drei Tonnen Kabel

Lägerdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Lägerdorf von dem Gelände einer Firma Kabel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr, bis zum Montag, 06.00 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam über ein Tor Zutritt zu dem Betriebsgelände im Sandweg. Sie begaben sich - vermutlich mit einem Lastkraftwagen - auf das Grundstück und suchten dort eine Lagerhalle auf. Aus dieser stahlen die Täter drei Tonnen unterschiedlichster Kabel, verluden diese auf ihr Fahrzeug und verließen den Tatort anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Angaben zum Verbleib des Stehlguts machen können, sollten sich an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell