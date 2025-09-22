Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250922.3 Wöhrden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wöhrden (ots)

Am vergangenen Freitag hat sich in Wöhrden ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mofafahrer leichte Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort - nach ihm sucht die Polizei nun.

Um 06.50 Uhr war ein Jugendlicher auf einem Mofa auf der Straße Wackenhusen aus Richtung Ketelsbüttel kommend in Richtung Wöhrden unterwegs. Ihm entgegen kam ein PKW, der andere Fahrzeuge überholte und den Zweiradfahrer offenbar übersehen hatte. Der 16-Jährige machte zwar noch eine Vollbremsung und fuhr weit nach rechts, trotzdem berührte das Auto den Lenker des Kleinkraftrades. Der junge Dithmarscher stürzte und klagte später über Schmerzen. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallfahrer setzte währenddessen seine Fahrt unbeirrt fort. An seinem Wagen entstand ein Schaden am linken Außenspiegel.

Laut dem Geschädigten hat es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um einen dunkelblauen VW, ähnlich einem Touran, gehandelt. Zeugen, die Hinweise auf das Auto oder den Fahrer geben können, sollten sich mit der Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

