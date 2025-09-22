PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250922.1 Quickborn: Festnahme nach versuchtem Mord (Folgemeldung zu 250917.1)

Quickborn (ots)

Im Zuge der Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach dem versuchten Mord an einem 32-Jährigen in Quickborn am 14. Februar 2025 haben Beamte am Freitagnachmittag einen Tatverdächtigen festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach den Durchsuchungsmaßnahmen in Paderborn in der vergangenen Woche und den parallel fortgeführten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Kroaten, der im Kreis Pinneberg wohnhaft ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte er als Auftraggeber in dem bezeichneten Fall fungiert haben. Ihn nahmen Einsatzkräfte der Polizeidirektion Bad Segeberg am Freitag um 16.30 Uhr in Bönningstedt fest.

Die Vorführung des Beschuldigten erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe vor einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe am Samstagnachmittag. Der Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts zur Anstiftung des versuchten Mordes und wegen Fluchtgefahr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei weiterhin unter 04101 / 202348 oder per Mail unter soko.itzehoe.bki@polizei.landsh.de entgegen.

Weitere Details können seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft mit Rücksicht auf die noch andauernden Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekanntgegeben werden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

