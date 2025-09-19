POL-IZ: 250919.4 Hemmingstedt: Fliegerbombe erfolgreich entschärft
Hemmingstedt (ots)
Am heutigen Nachmittag hat der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes in Hemmingstedt eine 500 Pfund schwere Fliegerbombe unschädlich gemacht. Vier Haushalte verließen vorübergehend ihre Wohnungen, die Bundesstraße 5 war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Um 15.01 Uhr meldeten die Experten des Kampfmittelräumdienstes nach rund 40 Minuten Entschärfungszeit den erfolgreichen Abschluss des Einsatzes. Kurz darauf hoben die Einsatzkräfte die Straßensperrung auf und alle Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.
