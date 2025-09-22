Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250922.2 Itzehoe: Medieneinladung HUPF-Übergabe

Ein Dokument

Itzehoe (ots)

Am 25. September 2025, wird Andreas Breitner in seiner Funktion als Vorsitzender des Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not e.V. (HUPF) einer Polizeibeamtin und einem Polizeibeamten in Albersdorf eine Zuwendung übergeben. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung können der Anlage entnommen werden.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zu der Übergabe eingeladen, die am Donnerstag um 12.00 Uhr stattfinden wird. Um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 0173 2095139 wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not e.V.

Karl-Hermann Rehr

0173 2095139

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell