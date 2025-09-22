PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250922.2 Itzehoe: Medieneinladung HUPF-Übergabe

Ein Dokument

Itzehoe (ots)

Am 25. September 2025, wird Andreas Breitner in seiner Funktion als Vorsitzender des Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not e.V. (HUPF) einer Polizeibeamtin und einem Polizeibeamten in Albersdorf eine Zuwendung übergeben. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung können der Anlage entnommen werden.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zu der Übergabe eingeladen, die am Donnerstag um 12.00 Uhr stattfinden wird. Um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 0173 2095139 wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not e.V.

Karl-Hermann Rehr

0173 2095139

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

  • 22.09.2025 – 16:11

    POL-IZ: 250922.3 Wöhrden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Wöhrden (ots) - Am vergangenen Freitag hat sich in Wöhrden ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mofafahrer leichte Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort - nach ihm sucht die Polizei nun. Um 06.50 Uhr war ein Jugendlicher auf einem Mofa auf der Straße Wackenhusen aus Richtung Ketelsbüttel kommend in Richtung Wöhrden unterwegs. Ihm entgegen kam ein PKW, der andere Fahrzeuge ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:01

    POL-IZ: 250922.1 Quickborn: Festnahme nach versuchtem Mord (Folgemeldung zu 250917.1)

    Quickborn (ots) - Im Zuge der Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach dem versuchten Mord an einem 32-Jährigen in Quickborn am 14. Februar 2025 haben Beamte am Freitagnachmittag einen Tatverdächtigen festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Nach den Durchsuchungsmaßnahmen ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 15:05

    POL-IZ: 250919.4 Hemmingstedt: Fliegerbombe erfolgreich entschärft

    Hemmingstedt (ots) - Am heutigen Nachmittag hat der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes in Hemmingstedt eine 500 Pfund schwere Fliegerbombe unschädlich gemacht. Vier Haushalte verließen vorübergehend ihre Wohnungen, die Bundesstraße 5 war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Um 15.01 Uhr meldeten die Experten des Kampfmittelräumdienstes nach rund ...

    mehr
