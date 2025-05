Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebstahl in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2025, wurde ein Kunde eines Supermarktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein gegen 12:15 Uhr durch eine bisher unbekannte männliche Person angesprochen. Konkret gab diese Person vor Münzgeld wechseln zu wollen.

Während des Geldwechsels verwickelte die unbekannte Person sein Gegenüber in ein fortlaufendes Gespräch und nutzte die Ablenkung um weiteres Scheingeld aus der Geldbörse zu stehlen.

Die unbekannte Person trug eine Jeans und ein weißes Oberteil. Er sprach akzentfreies deutsch und war ca. 30 Jahre alt.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder der Polizeiinspektion Daun (06592/96260; pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.

