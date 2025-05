POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

BAB 60, AS Bleialf - AS Prüm (ots) - Am heutigen Montag, den 19. Mai 2025, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 60 zwischen der Anschlussstelle Bleialf und der Anschlussstelle Prüm zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Verkehrsteilnehmer durch den Fahrer eines grauen Ford Transit mit niederländischer Zulassung rechts überholt, bedrängt und möglicherweise gefährdet. ...

