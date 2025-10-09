PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 08. Oktober 2025 gegen 08:45 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mann aus Großenkneten mit einem Ackerschlepper und zwei Anhängern die Lüscher Straße / L 843 von Addrup in Richtung Lüsche. Ein 61-jähriger Mann aus Essen überholte mit seinem Pkw das Gespann und bremste anschließend ab, um auf ein Grundstück abzubiegen. Dies erkannte der 29-Jährige zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 61-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Pedelecfahrerin

Am Mittwoch, 08. Oktober 2025 gegen 16:00 Uhr befuhr eine 91-jährige Frau aus Löningen mit ihrem Pedelec den Radweg der Vreeser Straße in Richtung Vrees. Beim queren der Fahrbahn übersah sie den vorfahrtberechtigten Pkw eines 23-jährigen Mannes aus Vrees. Es kam zu einer Kollision. Hierdurch stürzte die 91-jährige und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

