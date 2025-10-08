Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - PKW driftet über Parkplatz - Keine Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 08.10.2025, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 00:55 Uhr ein PKW auf dem Parkplatz am Pferdezentrum, Grafenhorststraße, auf, der unnötigerweise mehrere Drifts vollzog. Der 18-jährige PKW-Führer aus Vechta wurde kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Auch den 42-jährigen Fahrzeughalter aus Vechta erwartet ein Strafverfahren, weil er es zuließ, dass der 18-Jährige die Fahrt ohne erforderliche Fahrerlaubnis vorgenommen hat.

Vechta - PKW unter THC-Einfluss bewegt

Am Dienstag, den 07.10.2025, wurde gegen 22:00 Uhr ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Vechta im Falkenweg kontrolliert. Im Rahmen eines Drogenvortests wurde ein Einfluss durch THC festgestellt, dementsprechend die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - PKW beschädigt

Am Dienstag, den 07.10.2025, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 05:30 Uhr und 14:30 Uhr einen Nissan Qashqai auf einem Parkplatz an der Franziskusstraße. Mehrere kleine Dellen an der hinteren Tür der Beifahrerseite führten zu einer Schadenssumme von ca. 500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 05492/960660 entgegen.

Lohne - Auffahrunfall - Eine Person leicht verletzt

Am Dienstag, den 07.10.2025, befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer eines Transporter-Anhänger-Gespanns mit ausländischem Wohnsitz gegen 12:50 Uhr die Dinklager Straße in Fahrtrichtung Dinklage. Als er verkehrsbedingt halten musste übersah die ein nachfolgender 24-jähriger PKW-Führer aus Lohne und fuhr auf. Infolge des Zusammenstoßes löste sich der Anhänger vom Transporter, der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 2000,- EUR beziffert.

Dinklage - PKW prallt gegen Ampelanlage

Am Dienstag, den 07.10.2025, befuhr ein 41-jähriger PKW-Führer aus Dinklage mit seiner Beifahrerin (weiblich, 5 Jahre, Dinklage), die Clemens-August-Straße und kam im Verlauf in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er gegen den Mast einer Ampelanlage, diese war in der Folge außer Betrieb. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. Ersten Erkenntnissen nach könnte Sekundenschlaf beim Fahrzeugführer den Verkehrsunfall verursacht haben. Der PKW musste abgeschleppt werden, die Unfallstelle wurde durch den Bauhof gesichert.

Neuenkirchen-Vörden - Gartenzaun beschädigt

In der Zeit von Donnerstag, den 02.10.2025 (06:00 Uhr), bis Montag, den 06.10.2025 (12:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Doppelstabzaun in einem Wendehammer im Hermann-Löns-Weg. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

