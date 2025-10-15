PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Einladung zum Seniorenradeln im Kreis Borken - Neuer Termin in Ahaus

POL-BOR: Einladung zum Seniorenradeln im Kreis Borken - Neuer Termin in Ahaus
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Borken (ots)

Mit dem neuen Konzept "Seniorenradeln" wird gezielt Sicherheit und Prävention in den Vordergrund gestellt.

Gerade im Kreis Borken, der bundesweit die höchste Besitzquote von Pedelecs aufweist, ist es besonders wichtig, ältere Radfahrerinnen und Radfahrer für mögliche Risiken zu sensibilisieren und ihnen praktische Hilfestellungen an die Hand zu geben. Die Teilnehmerzahl ist bei diesem Konzept bewusst auf maximal zwölf Personen beschränkt. So können die Organisatoren individuell auf die Bedürfnisse jeder Radfahrerin und jedes Radfahrers eingehen.

Die Streckenführung orientiert sich an den aktuellen Unfallschwerpunkten im Kreisgebiet. Dort werden kritische Verkehrssituationen direkt in der Praxis erlebbar gemacht und gemeinsam mit Fachleuten besprochen. Wichtige Hinweise zum Verhalten an Kreuzungen und Kreisverkehren, zur richtigen Nutzung von Radwegen sowie zur Bedeutung von Helm, Licht und verkehrssicherer Ausstattung - insbesondere angesichts der zunehmenden Nutzung von Pedelecs und E-Bikes - werden vermittelt.

Das Seniorenradeln ist Teil der Präventionsarbeit von Kreis und Polizei und soll künftig regelmäßig stattfinden. Alle interessierten Seniorinnen und Senioren werden eingeladen, den Termin am 30.10.2025 in Ahaus im Kalender vorzumerken. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter der Telefonnummer 02861-900-6161, ein Anrufbeantworter meldet sich und nimmt die Daten entgegen. Die Teilnehmer erhalten einen Rückruf.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:06

    POL-BOR: Stadtlohn - Dachrinnen von Baustelle entwendet

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Droste-Hülshoff-Straße; Tatzeit: zwischen 11.10.2025, 16.30 Uhr und 14.10.2025, 16.00 Uhr; Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Samstag- und Dienstagnachmittag in den Garten eines Einfamilienhauses an der Droste-Hülshoff-Straße in Stadtlohn ein. Sie entwendeten mehrere Meter Kupferdachrinnen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:05

    POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Gartenhütte

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: 12.10.2025, 03.55 Uhr; In eine Gartenhütte eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Gronau an der Enscheder Straße. Der Mann versuchte sich in der Nacht zu Montag Zutritt zur Hütte zu verschaffen. Er wurde bei dem Versuch von dem Bewohner des Hauses beobachtet und angesprochen. Daraufhin flüchtete der Einbrecher. Nach Angaben des Zeugen kann der ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:04

    POL-BOR: Gronau - Gabelstapler beschädigt

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Carl-Zeiss-Weg; Tatzeit: zwischen 10.10.2025, 15.00 Uhr und 14.10.2025, 18.00 Uhr; Einen orangen Gabelstapler der Marke Hyundai mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Das Arbeitsgerät stand auf einem ehemaligen Firmengelände an der Straße Carl-Zeiss-Weg. Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagabend schlug der Unbekannte die Scheiben ein und entfernte Teile der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren