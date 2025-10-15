Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Einladung zum Seniorenradeln im Kreis Borken - Neuer Termin in Ahaus

Kreis Borken (ots)

Mit dem neuen Konzept "Seniorenradeln" wird gezielt Sicherheit und Prävention in den Vordergrund gestellt.

Gerade im Kreis Borken, der bundesweit die höchste Besitzquote von Pedelecs aufweist, ist es besonders wichtig, ältere Radfahrerinnen und Radfahrer für mögliche Risiken zu sensibilisieren und ihnen praktische Hilfestellungen an die Hand zu geben. Die Teilnehmerzahl ist bei diesem Konzept bewusst auf maximal zwölf Personen beschränkt. So können die Organisatoren individuell auf die Bedürfnisse jeder Radfahrerin und jedes Radfahrers eingehen.

Die Streckenführung orientiert sich an den aktuellen Unfallschwerpunkten im Kreisgebiet. Dort werden kritische Verkehrssituationen direkt in der Praxis erlebbar gemacht und gemeinsam mit Fachleuten besprochen. Wichtige Hinweise zum Verhalten an Kreuzungen und Kreisverkehren, zur richtigen Nutzung von Radwegen sowie zur Bedeutung von Helm, Licht und verkehrssicherer Ausstattung - insbesondere angesichts der zunehmenden Nutzung von Pedelecs und E-Bikes - werden vermittelt.

Das Seniorenradeln ist Teil der Präventionsarbeit von Kreis und Polizei und soll künftig regelmäßig stattfinden. Alle interessierten Seniorinnen und Senioren werden eingeladen, den Termin am 30.10.2025 in Ahaus im Kalender vorzumerken. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter der Telefonnummer 02861-900-6161, ein Anrufbeantworter meldet sich und nimmt die Daten entgegen. Die Teilnehmer erhalten einen Rückruf.

