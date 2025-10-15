Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 12.10.2025, 03.55 Uhr;

In eine Gartenhütte eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Gronau an der Enscheder Straße. Der Mann versuchte sich in der Nacht zu Montag Zutritt zur Hütte zu verschaffen. Er wurde bei dem Versuch von dem Bewohner des Hauses beobachtet und angesprochen. Daraufhin flüchtete der Einbrecher. Nach Angaben des Zeugen kann der Mann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,85 Meter groß, korpulente Statur und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

