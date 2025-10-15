Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gabelstapler beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Carl-Zeiss-Weg;

Tatzeit: zwischen 10.10.2025, 15.00 Uhr und 14.10.2025, 18.00 Uhr;

Einen orangen Gabelstapler der Marke Hyundai mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Das Arbeitsgerät stand auf einem ehemaligen Firmengelände an der Straße Carl-Zeiss-Weg. Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagabend schlug der Unbekannte die Scheiben ein und entfernte Teile der Verkleidung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell