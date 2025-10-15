PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ostmauer;

Tatzeit: 14.10.2025, zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr;

In eine Wohnung eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Ostmauer in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr durch die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zum Innern. Dort entwendeten sie Bargeld und Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

