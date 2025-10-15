POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Velen (ots) - Tatort: Velen, Volbertskamp; Tatzeit: zwischen 13.10.2025, 19.00 Uhr und 14.10.2025, 07.10 Uhr; Einen grünen Jeep Grand Cherokee gestohlen haben unbekannte Täter in Velen. Das Auto mit dem Kennzeichen aus Borken hatte Montagnacht in einer Grundstückseinfahrt in der Straße Volbertskamp gestanden, als sich die Tat ereignete. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh) Kontakt für ...

mehr