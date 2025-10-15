POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Ostmauer;
Tatzeit: 14.10.2025, zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr;
In eine Wohnung eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Ostmauer in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr durch die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zum Innern. Dort entwendeten sie Bargeld und Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
