POL-BOR: Velen - Pkw gestohlen
Velen (ots)
Tatort: Velen, Volbertskamp;
Tatzeit: zwischen 13.10.2025, 19.00 Uhr und 14.10.2025, 07.10 Uhr;
Einen grünen Jeep Grand Cherokee gestohlen haben unbekannte Täter in Velen. Das Auto mit dem Kennzeichen aus Borken hatte Montagnacht in einer Grundstückseinfahrt in der Straße Volbertskamp gestanden, als sich die Tat ereignete. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell