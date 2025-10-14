Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Vereinsstraße; Unfallzeit: 13.10.2025, 17.30 Uhr; Eine Pedelecfahrerin erfasst hat am Montag ein Kradfahrer mit seinem Motorrad in Gronau. Der 69-Jährige hatte aus Richtung Ochtruper gegen 17.30 Uhr die Vereinsstraße befahren und beabsichtigte nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes einzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 49-Jährige auf ihrem Pedelec, die den Radweg an der Vereinsstraße in Richtung Ochtruper Straße befuhr. Die Gronauerin erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. (sb)

