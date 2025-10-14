Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zweifacher Pedelecdiebstahl vor Einkaufscenter

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße;

Tatzeit: 13.10.2025, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr;

Auf zwei Pedelecs der Marke Gazelle abgesehen hatten es Unbekannte am Dienstagnachmittag in Borken. Die Zweiräder standen zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr verschlossen an den Fahrradständern vor einem Einkaufscenter an der Heidener Straße. Nach dem Einkauf bemerkten die Geschädigten den Diebstahl. Der Wert der silber/grauen Räder liegt jeweils zwischen 3500 und 4500 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell