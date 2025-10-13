POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Pkw
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Auf dem Geuting;
Tatzeit: 12.10.2025, zwischen 11.00 Uhr und 20.30 Uhr;
Einen weißen Citroen mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins an der Straße Auf dem Geuting. Am Sonntag verkratzte der Täter die Hintertür des Fahrzeugs und verursachte erheblichen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell