POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Pkw

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Werther Straße; Unfallzeit: 13.10.2025, 06.45 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Montagmorgen ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der 35-jährige Bocholter war mit seinem Pedelec auf der Werther Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Seinen Angaben zufolge bog von rechts aus der Böggeringstraße ein dunkler SUV auf die Werther Straße ab. Der ...

