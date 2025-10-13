POL-BOR: Raesfeld-Erle - Einbruch in Wohnhaus
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld-Erle, Schulten Hecke;
Tatzeit: zwischen 11.10.2025, 16.00 Uhr und 12.10.2025, 15.00 Uhr;
In ein Wohnhaus eingedrungen sind unbekannte Täter an der Straße Schulten Hecke in Raesfeld-Erle. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Sonntag 16.00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
