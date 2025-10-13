POL-BOR: Heiden - Einbruch in Einfamilienhaus
Heiden (ots)
Tatort: Heiden, Im Lücking;
Tatzeit: 12.10.2025, zwischen 15.15 Uhr und 22.30 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Im Lücking in Heiden. Am Sonntag zwischen 15.15 Uhr und 22.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Im Wohnhaus durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
