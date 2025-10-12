POL-BOR: Schöppingen - Werkzeug gestohlen

Heek (ots) - Unfallort: Heek, Ahauser Straße; Unfallzeit: 10.10.2025, 21.55 Uhr; Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Freitagabend in Heek gekommen ist. Eine 75-Jährige hatte gegen 21.55 Uhr außerorts die Ahauser Straße in Richtung Heek befahren. An der Auffahrt zur Autobahn 31 in Fahrtrichtung ...

