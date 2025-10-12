POL-BOR: Schöppingen - Werkzeug gestohlen
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, Leerer Straße;
Tatzeit: zwischen 10.10.2025, 17.30 Uhr, und 11.10.2025, 11.00 Uhr;
Mehrere Geräte haben Unbekannte in Schöppingen aus einem privaten Werkstattraum entwendet. Dazu kam es in der Nacht zum Samstag auf einem Grundstück an der Leerer Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
