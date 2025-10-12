PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Werkzeug gestohlen

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Leerer Straße;

Tatzeit: zwischen 10.10.2025, 17.30 Uhr, und 11.10.2025, 11.00 Uhr;

Mehrere Geräte haben Unbekannte in Schöppingen aus einem privaten Werkstattraum entwendet. Dazu kam es in der Nacht zum Samstag auf einem Grundstück an der Leerer Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

