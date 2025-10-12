PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dieb stiehlt Geräte

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Buchenallee;

Tatzeit: 10.10.2025, zwischen 23.15 Uhr und 23.45 Uhr;

Werkzeug hat ein Unbekannter am späten Freitagabend in Gronau aus einer Garage gestohlen. Die Tat ereignete sich auf einem Grundstück an der Buchenallee. Der Täter war bekleidet mit einer hellen Mütze und einer hellen Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

