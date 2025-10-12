POL-BOR: Gronau - Einbrecher stehlen Bargeld
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Hinterm Schwanenteich;
Tatzeit: zwischen 09.10.2025, 18.00 Uhr, und 10.10.2025, 06.15 Uhr;
Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in eine Kindertagesstätte in Gronau eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Hinterm Schwanenteich zu gelangen, hatten sich die Einbrecher an einer Tür zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)
