POL-BOR: Gronau - Einbrecher stehlen Bargeld

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Hansestraße; Unfallzeit: 11.10.2025, 11.30 Uhr; Bei einem Betriebsunfall hat am Samstag ein 56-Jähriger in Borken tödliche Verletzungen erlitten. Das Geschehen spielte sich gegen 11.30 Uhr auf einem Werksgelände an der Hansestraße ab. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mitarbeiter durch einen dort rangierenden Radlader erfasst. Der Südlohner erlag noch an der Unfallstelle seinen ...

mehr