Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Tödlicher Betriebsunfall

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Hansestraße;

Unfallzeit: 11.10.2025, 11.30 Uhr;

Bei einem Betriebsunfall hat am Samstag ein 56-Jähriger in Borken tödliche Verletzungen erlitten. Das Geschehen spielte sich gegen 11.30 Uhr auf einem Werksgelände an der Hansestraße ab. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mitarbeiter durch einen dort rangierenden Radlader erfasst. Der Südlohner erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

