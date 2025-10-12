PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Unfall verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ravardistraße;

Unfallzeit: 11.10.2025, 15.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Samstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 14-Jähriger befuhr seinen Angaben zufolge gegen 15.30 Uhr den Radweg der Ravardistraße in Richtung Westend, als ein unbekannter Radfahrer von der anderen Straßenseite vor dem E-Scooter auf den Radweg eingeschert sei. Beide seien zusammengestoßen und der 14-Jährige von seinem Fahrzeug abgesprungen. Ein nachfolgender, ebenfalls 14-Jähriger sei in der Folge mit seinem Fahrrad gegen den Jugendlichen geprallt und gestürzt. Der Unbekannte habe sich entfernt. Er wird wie folgt beschrieben: circa 45 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und unterwegs mit einem grünen Pedelec. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

