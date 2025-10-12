PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geldbörse aus Rollator entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wessumer Straße;

Tatzeit: 11.10.2025, 13.00 Uhr;

Abgelenkt und bestohlen haben zwei Unbekannte am Samstag eine Seniorin in Ahaus. Die Frau befand sich gegen 13.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Wessumer Straße, als ein Unbekannter sie in ein Gespräch verwickelte. Gleichzeitig näherte sich eine zweite Person von hinten. Als sich die beiden Männer entfernt hatten, fehlte die Geldbörse der Frau - diese hatte in ihrem Rollator gelegen. Zu den beiden Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 35 Jahre alt, gepflegte Erscheinung, dunkel gekleidet; einer der beiden trug ein Oberteil mit einem roten Streifen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen.

Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

