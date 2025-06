Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet - Täter nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es im gesamten Stadtgebiet Mönchengladbach zu mehreren Einbruchsmeldungen.

So verschafften sich im Zeitraum vom 31. Mai 19.30 Uhr bis 1. Juni 12.50 Uhr unbekannte Täter in Hockstein über ein Küchenfenster Zugang zu einer Doppelhaushälfte und entwendeten vermutlich diversen Schmuck und ein Laptop. An der Wetscheweller Straße wurde im Zeitraum vom 16. Mai bis 01. Juni in eine Wohnung eingebrochen - auch hier kamen die Täter über das Aufhebeln eines Küchenfensters hinein. Im Bereich der Viktoriastraße kamen Unbekannte ebenfalls durch das Aufhebeln der Eingangstüre ins Haus und verließen das Objekt auf dem Einstiegsweg in unbekannte Richtung. Ob hier etwas entwendet wurde konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden An der Eickesmühle verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zum 1. Juni vermutlich über die Garage Zugang zum Innenhof eines Restaurants und entwendeten Fleisch aus dem dortigen Kühlhaus.

Besonders sticht ein Fall am Klosterhofweg hervor: Dort brach ein bislang unbekannter Täter am Freitag, 30. Mai, gegen 15.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und wurde im Inneren von einem 18-jährigen Bewohner überrascht. Der Täter ergriff sofort die Flucht und konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung - unterstützt durch einen Polizeihubschrauber - unerkannt entkommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich, 18 - 22 Jahre alt, 1,80 m groß, schlanke Statur - braune, lockige Haare - bekleidet mit einer dunklen Hose und einem grauen T-Shirt - führte einen dunklen Rucksack bei sich

Wer hat am Freitag, den 30.Mai 2025, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Klosterhofweg beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161- 290 entgegen.

Gerade in der Urlaubszeit nutzen Einbrecher die Abwesenheit von Bewohnern gezielt aus. Mit einfachen Maßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs deutlich reduzieren. Deshalb hier einige Präventionstipps der Polizei: Sicher in den Urlaub - so schützen Sie ihr Zuhause vor Einbrechern - Haus bewohnt wirken lassen - Fenster und Türen sorgfältig verschließen - Keine Urlaubsankündigungen in sozialen Netzwerken (mb)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell