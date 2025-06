Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gestohlenes Auto erkannt - Polizei nimmt Fahrer fest

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, den 30. Mai 2025, erkannte eine 49-jährige Frau ihr zuvor gestohlenes Fahrzeug im Straßenverkehr wieder. Sie nahm die Verfolgung auf und informierte gleichzeitig die Polizei. Nachdem der Fahrer den Wagen an der Brucknerallee geparkt hatte, trafen die Polizeibeamten ihn und seine Begleiterin in einem nahegelegenen Café an und kontrollierten beide. Die Beamten nahmen den 32- Jährigen noch vor Ort fest, da bereits ein Haftbefehlt gegen ihn vorlag. Bei der Überprüfung stellten sie zudem fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und an dem vor zwei Wochen gestohlenen PKW gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. So wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Das gestohlene Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Hehlerei, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch. (mb)

