POL-BOR: Abschlussmeldung: Rhede - Schwerer Verkehrsunfall
Rhede (ots)
Eine 13-jährige Radfahrerin aus Rhede querte die Krommerter Straße in Rhede. Sie wurde von einem 36-jährigen Velener, der mit einem Pkw auf der Krommerter Straße fuhr, erfasst und schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt.
Die Verkehrsunfallaufnahme ist beendet und die Sperrung wurde aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an.
