Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer fährt nach Unfall weiter

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werther Straße / Stiftstraße; Unfallzeit: 09.10.2025, 13.00 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Radfahrer in Bocholt. Eine 28-jährige Radfahrerin aus Bocholt befuhr am Donnerstagmittag den Radweg der Werther Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Stiftstraße beabsichtigte sie, einen vor ihr fahrenden Radfahrer zu überholen. Als sich die Räder auf gleicher Höhe befanden, kam es zur Berührung und die Bocholterin stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Der noch unbekannte Radfahrer bog in die Stiftstraße ab und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Rettungsdienst brachte die 28-Jährige zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der noch unbekannte Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt und mit einer schwarzen Kapuzenjacke und dunkler Jogginghose bekleidet. In den Ohren des Mannes steckten zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

