Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw mutwillig zerkratzt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Hocksstraße; Tatzeit: zwischen 08.10.2025, 17.15 Uhr und 09.10.2025, 07.00 Uhr; Einen blauen VW-Polo mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Ahaus an der Hocksstraße. Das Auto stand zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte zerkratzte das Fahrzeug auf der gesamten Beifahrerseite und an der Heckklappe mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

