Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Hochwertige GPS-Geräte entwendet

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Stegger Straße; Tatzeit: 09.10.2025, 00.30 Uhr; Drei hochwertige GPS-Tracker aus einer Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes entwendeten unbekannte Täter an der Stegger Straße in Heiden. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und entwendeten die darin gelagerten Geräte. Die Tatzeit lag in der Nacht zum Donnerstag. Die Höhe des Gesamtschadens lag zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
