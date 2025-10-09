POL-BOR: Heiden - Hochwertige GPS-Geräte entwendet
Heiden (ots)
Tatort: Heiden, Stegger Straße; Tatzeit: 09.10.2025, 00.30 Uhr; Drei hochwertige GPS-Tracker aus einer Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes entwendeten unbekannte Täter an der Stegger Straße in Heiden. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und entwendeten die darin gelagerten Geräte. Die Tatzeit lag in der Nacht zum Donnerstag. Die Höhe des Gesamtschadens lag zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
