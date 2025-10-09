POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 08.10.2025, zwischen 12.40 Uhr und 13.20 Uhr; Einen blauen Opel Crossland beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto stand Mittwochmittmittag auf einem Parkplatz eines Ärztehauses an der Bahnhofstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
