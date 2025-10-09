PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 08.10.2025, zwischen 12.40 Uhr und 13.20 Uhr; Einen blauen Opel Crossland beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto stand Mittwochmittmittag auf einem Parkplatz eines Ärztehauses an der Bahnhofstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 11:22

    POL-BOR: Kreis Borken - Falsche Bankmitarbeiter ergaunern Bargeld

    Kreis Borken (ots) - Tatort: Stadlohn, Weststraße / Dufkampstraße, Vreden, Alstätter Straße; Tatzeit: zwischen 07.10.2025, 12.05 Uhr und 08.10.2025, 12.40 Uhr; Als falsche Banker Geld ergaunert haben unbekannte Täter zwischen Dienstag- und Mittwochmittag in Stadtlohn und in Vreden. Die Betrüger gaben sich zunächst am Telefon als Mitarbeiter der Hausbank der Opfer aus. Die Kriminellen behaupteten, es sei zu ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:36

    POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Friedensweg; Unfallzeit: 08.10.2025, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr; Einen schwarzen Renault Megane beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Das Auto stand Mittwochmorgen auf einem Parkplatz gegenüber dem Friedhof am Friedensweg. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren