POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Friedensweg; Unfallzeit: 08.10.2025, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr; Einen schwarzen Renault Megane beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Das Auto stand Mittwochmorgen auf einem Parkplatz gegenüber dem Friedhof am Friedensweg. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell