POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Am Gut Barking; Tatzeit: zwischen 07.10.2025, 18.45 Uhr und 08.10.2025, 06.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt-Mussum an der Straße Am Gut Barking. In der Nacht zum Mittwoch machten sich die Unbekannten zunächst gewaltsam an einem Metalltor zu schaffen und gelangten so auf das Betriebsgelände. Auf dem Gelände brachen sie ...

