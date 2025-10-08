PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt - Zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Am Busskolk / Bocholt, Wesselstraße; Tatzeit: zwischen 07.10.2025, 17.00 Uhr, und 08.10.2025, 09.00 Uhr; Zwei Transporter aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter auf einem Betriebsgelände an der Straße Am Busskolk in Bocholt-Mussum sowie auf einer Baustelle an der Wesselstraße in Bocholt. Die Unbekannten öffneten gewaltsam in der Nacht zum Mittwoch die beiden Fahrzeuge und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

