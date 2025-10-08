Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Wagenfeldstraße; Tatzeit: zwischen dem 07.10.2025, 18.00 Uhr, und 08.10.2025, 07.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Firmentransporter entwendet haben bislang unbekannte Täter in Rhede. Der Mercedes Evito hatte in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände eines Betriebs an der Wagenfeldstraße gestanden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür und entwendeten aus dem Innenraum Gerätschaften im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

