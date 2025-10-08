Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligte gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße / Brechter Weg; Unfallzeit: 07.10.2025, 15.30 Uhr; Leichte Verletzungen erlitt ein 76-jähriger Pedelecfahrer aus Gronau. Der Mann hatte am Dienstagnachmittag den Radweg an der Gildehauser Straße in Richtung Niedersachen befahren. An der Einmündung zum Brechter Weg wollte er nach rechts abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Der Gronauer stürzte, während sich die Unbekannte von der Unfallstelle entfernte, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Sie gab lediglich den Hinweis, in der Nähe zu wohnen. Die Frau war etwa 65 bis 70 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlanke Statur und hatte kurze blonde Haare. Die Frau sprach gebrochenes Deutsch. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres Modell handeln. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

