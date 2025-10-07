PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Junger Radfahrer leicht verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Unfallzeit: 06.10.2025, 13.45 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Montag in Gronau-Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Zehnjährige hatte mit seinem Rad gegen 13.45 Uhr die Gronauer Straße in Richtung Gronau befahren. Seinen Angaben zufolge habe ihn dort ein weiß lackierter Pkw überholt, vermutlich ein Transporter. Der Junge kam zu Fall - es ist nicht auszuschließen, dass das Auto ihn im Vorbeifahren touchiert hat. Die Polizei bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

