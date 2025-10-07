Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Raub auf Tankstelle

Legden (ots)

Tatort: Legden, Holtwicker Straße; Tatzeit: 06.10.2025, zwischen 20.30 Uhr und 20.35 Uhr; Unter Vorhalt eines Messers Bargeld geraubt hat am Montagabend ein bislang unbekannter Mann an einer Tankstelle in Legden. Gegen 20.30 Uhr betrat der Räuber den Verkaufsraum an der Holtwicker Straße. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er zu in Fuß in Richtung Ortskern. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, schlanke Statur, blonde Haare, Bart. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes Basecap mit einem Aufkleber, eine schwarze Regenjacke mit bläulichen Akzenten, eine schwarze Jogginghose der Marke Hummel sowie einen dunklen Rucksack. Nach Angaben des Opfers sprach der Täter Hochdeutsch.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell