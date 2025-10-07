Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Reken (ots)

Unfallort: Groß-Reken, L608;

Unfallzeit: 06.10.2025, 11.50 Uhr;

Schwere Verletzungen zog sich am Montagmittag ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Groß-Reken zu. Der 59-jährige Mann aus Coesfeld befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße Heltweg und beabsichtigte die L608 zu überqueren. Dabei übersah er den Lkw eines 28-jährigen Mannes, der auf der Landstraße in Richtung Reken unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der Pkw-Fahrer schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein 52-jähriger Beifahrer verletzte sich leicht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Sachschadenshöhe wird mit etwa 20.000 Euro angegeben. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell