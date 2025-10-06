Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ein neues Gesicht beim Bezirksdienst in Südlohn

Südlohn (ots)

In der Gemeinde Südlohn gibt es seit August 2025 einen neuen Bezirksdienstbeamten der Polizei: Jörg Bednarz. Der Nachfolger des pensionierten Kollegen Thomas Koop arbeitet ab jetzt an der Seite seiner Bezirksdienst-Kollegin Anja Hahn.

Jörg Bednarz ist 50 Jahre alt und lebt mit seiner Frau gemeinsam in Oeding. Viel gesehen und erlebt hat der Polizeihauptkommissar in seinen nun mehr als 33 Dienstjahren: Seine Ausbildung beendete der gebürtige Oedinger im Jahr 1994. Danach arbeitete er für die Einsatzhundertschaften in Bochum, Gelsenkirchen und Wuppertal. Aus Oeding hat es ihn dabei aber nie weggezogen.

1998 wechselt er dann in seine Heimat in die Kreispolizeibehörde Borken. Dort war Bednarz als Teil der Polizeiwache Borken im Streifendienst aktiv. Nach knapp 27 Jahren verließ er Anfang dieses Jahres die Wache und sammelte seine ersten Erfahrungen als Bezirksdienstbeamter in der Gemeinde Reken.

Mit dem jetzigen Wechsel nach Südlohn hat er nun sein persönliches berufliches Ziel erreicht. "Jetzt bin ich in meiner Heimatgemeinde angekommen. Ich freue mich auf den persönlichen Austausch mit den Menschen hier in Südlohn und Oeding", sagt Bednarz.

Weiterführende Informationen zu den Aufgaben eines Bezirksdienstbeamten finden sie unter folgendem Link: https://borken.polizei.nrw/der-bezirksdienst-0

Der Bezirksdienst ist im Rathaus in Südlohn-Oeding an der Winterswijker Straße 1 oder telefonisch unter 02862/ 6366 zu erreichen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell