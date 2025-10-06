Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Pkw mutwillig zerkratzt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: zwischen 04.10.2025, 22.00 Uhr und 05.10.2025, 10.00 Uhr; Einen schwarzen Mercedes Benz und einen schwarzen Audi mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Die Autos standen in der Nacht zum Sonntag in einem Hinterhof an der Enscheder Straße. Dort zerkratzte der Unbekannte die Pkw an der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

