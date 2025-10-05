Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Leinenweberstraße; Unfallzeit: 04.10.2025, 14.45 Uhr; Schwere Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Raesfeld zu. Die 63-jährige Frau aus Haltern am See befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg an der Leinenweberstraße und beabsichtigte, in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah sie den Pkw eines 81-jährigen Mannes aus Raesfeld, der aus Richtung Weseler Straße kam. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Unfallbeteiligten kam es nicht. Die 63-Jährige versuchte auszuweichen, stürzte dabei und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

