Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung am Spielplatz an der Rolandsmauer

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 18.35 Uhr am Spielplatz im Bereich Rolandsmauer/Hakenstraße zu einer Auseinandersetzung mit einer größeren Personengruppe. Mehrere Anrufer meldeten der Polizeileitstelle eine Schlägerei mit bis zu 50 Beteiligten. Unverzüglich wurden starke Polizeikräfte zum Einsatzort entsandt. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen entfernten sich zahlreiche Personen in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten insgesamt 15 Männer im Alter von 16 bis 30 Jahren angetroffen werden. Einige der Betroffenen wiesen Verletzungen wie Prellungen, Schürfwunden, Schnittverletzungen an den Händen sowie Reizungen der Augen auf. Alle angetroffenen Personen wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Polizeiwache gebracht, fünf von ihnen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die übrigen Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen oder an Erziehungsberechtigte übergeben.

Im Rahmen der Identitätsfeststellungen stellte die Polizei zwei Messer sicher, eines davon mit Verstoß gegen das Waffengesetz. Zudem ordnete der Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts Osnabrück bei zwei Beschuldigten eine Blutentnahme an. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Landfriedensbruchs. Hinweise auf die Ursache der Auseinandersetzung liegen derzeit nicht vor.

