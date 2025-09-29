Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Oldendorf: Nach mehreren Kleinbränden - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige in Gewahrsam

Osnabrück (ots)

Am Sonntag kam es im Meller Stadtteil Oldendorf zu insgesamt fünf Kleinbränden, die nach bisherigen Ermittlungen auf vorsätzliche Brandlegungen zurückzuführen sind. Zwei tatverdächtige Personen im Alter von 19 und 21 Jahren wurden im Nahbereich festgestellt und zur Verhinderung weiterer Straftaten bis Montagmorgen in polizeilichem Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide entlassen.

Der Ablauf der Ereignisse im Überblick:

Sonntag, 12:30 Uhr, Sielheide

Unbekannte zündeten auf einem Grundstück gelagerten Grünschnitt an. Dabei wurde das Abdecknetz eines Anhängers beschädigt. Der Brand konnte durch eine Person rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden.

Sonntag, 20:30 Uhr, Am Freibad

Auf dem Gelände einer ehemaligen Sägemühle setzten die Tatverdächtigen mithilfe von Zeitungspapier und Spraydosen einen Holzunterstand in Brand. Das Holz wurde beschädigt.

Sonntag, 21:30 Uhr, Sielheide

Eine Buchenhecke wurde durch ein angezündetes Stofftuch in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch einen Zeugen schnell bemerkt und gelöscht.

Sonntag, 23:25 Uhr, Sielheide

In einem Garten setzten die Tatverdächtigen erneut ein Stofftuch in Brand und legten es in eine Hecke. Die Vegetation wurde dadurch beschädigt.

Sonntag, 23:45 Uhr, Bei der Sägemühle

Ein weiteres Stofftuch wurde entzündet und an einen Baum gelegt. Der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 1.200 Euro. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell